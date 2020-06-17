Almanya Türkiye’yi ‘corona’da riskli bölge ilan etti

Almanya, Türkiye’yi corona virüsü tehlikesi nedeniyle riskli bölgeler listesine dahil etti. Türkiye’ye gidenler dönüşte karantinaya alınacak.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan ve düzenli olarak güncellenen listede, Almanların tatil için tercih ettikleri Mısır, Tayland ve Fas da dahil 130 ülke yer aldı.

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Yüksek salgın riski göz önünde bulundurularak belirlenen risk bölgelerinden Almanya’ya hava, deniz ya da kara yoluyla giriş yapanların, yetkili sağlık kuruluşlarıyla giriş yaptıkları bilgisini paylaşmalarının ardından evlerinde 14 gün karantinaya girmeleri ve bu süre zarfında ev dışından kimseyle görüşmemeleri gerekiyor.

Buna göre, ülkeler salgın riskine göre sınıflandırılırken, yeni vaka sayısındaki artış göz önünde bulunduruluyor.

Bir haftada 100 bin kişide 50’den fazla yeni vaka görüldüğü durumlarda, ülke risk bölgesi ilan ediliyor.

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Yeni vaka sayısı az olan ülkelerde, test kapasitesinin az olması, salgınla mücadele önlemlerinin yeterli olmaması ve ülkenin salgının durumuna dair güvenilir bilgileri paylaşmaması da bir ülkenin risk kategorisine girme nedenlerinden sayılıyor.

Türkiye, İtalya ve İspanya’dan sonra Almanların tatil için en çok tercih ettiği üçüncü ülke.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen haftaki açıklamasında Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının devam etmesini eleştirmiş, bu kararın arkasındaki bilimsel nedenleri anlamakta güçlük çektiğini ifade etmişti.