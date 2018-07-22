Almanya, Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırdı

Almanya’nın, insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de tutuklanmalarıyla devreye soktuğu yaptırımları kaldırdığı bildirildi.

Alman hükümeti, Türkiye’ye ihracat yapan Alman şirketlerine yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerine geçen eylül ayında üst sınır getirmişti. Bu yaptırıma Steudtner ve Yücel’in tutuklanmaları ve iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerginlik gerekçe gösterilmişti.

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Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Almanya, Türkiye’ye yönelik uyguladığı ekonomik tedbirleri kaldırdığını, seyahat uyarısını ise hafiflettiğini bildirdi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hermes kredilerinde Türkiye’ye uygulanan 1.5 milyar avroluk üst sınır güncellenecek. Yabancı müşterisi ödeme yapamaz düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla uygulanan Hermes garantisi, özellikle siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı devletlere ihracat ve bu ülkelerde yatırım yapmayı cazip hale getiriyor. Türkiye, devlet kefaletine en çok başvurulan ülkeler arasında yer alıyor.

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Ankara’ya yönelik üst sınır 2017 yılında, aralarında insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve gazeteci Deniz Yücel’in de olduğu Alman vatandaşlarının Türkiye’de tutuklanmasıyla devreye sokulmuştu.

Seyahat uyarısı da güncellendi

İlişkilerin gerilmesiyle birlikte Almanya, Türkiye için seyahat uyarısında bulunmuş ve Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’ni güncelleştirme görüşmelerini bloke etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da internet sitesindeki Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını hafifletti. Uyarıda, Türkiye’ye gidecek Almanya vatandaşlarının turistik bölgeler de dahil, ülkenin tamamında keyfi tutuklamalarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyordu. Son yapılan güncellemede bu ifade kaldırıldı, tutuklanma riskine karşı dikkatli olunması yönünde genel bir uyarıyla yetinildi.

Almanya’nın Türkiye ile ilgili kararları, Türkiye’de iki yıl süren OHAL uygulamasına 19 Temmuz’da son verilmesinin ardından geldi. OHAL sona ermiş olsa da hükümetin hazırladığı yeni ‘terörle mücadele’ yasasının içeriği, OHAL uygulamasının kalıcı hale geldiğini gözler önüne sermişti.