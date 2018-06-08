Almanya: Türkiye’nin Yunanistan’la anlaşmayı durdurması AB’yi etkilemez

Çok partili hayata geçilmesinden sekiz yıl sonra doğan AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçmişi eleştirirken “Tek Parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okudum” dedi. Erdoğan’ın sınıf mevcudu ile ilgili verdiği rakamı da aynı dönemde aynı ilkokulda okuduğu arkadaşı yalanladı.