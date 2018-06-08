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Yaramazlara biraz batar!

Almanya: Türkiye’nin Yunanistan’la anlaşmayı durdurması AB’yi etkilemez

 

Almanya, Yunanistan’la göçmen anlaşmasını askıya almasının Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle arasındaki anlaşmayı etkilemeyeceği görüşünde.

Fotoğraf: DHA

Alman dışişleri sözcüsü, “Bildiğimiz kadarıyla dünkü olaylar AB ile olan anlaşmayı etkilemez…. Çözülmemiş meseleleri açıklığa kavuşturmak için Yunanistan ile Türkiye arasında diyalogun sağlanmasını umuyoruz” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz askerin serbest bırakılmasının ardından bu ülkeyle ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıklamıştı.

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