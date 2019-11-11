Almanya: Türkiye’nin iade edeceği kişi, IŞİD’li değil

Almanya hükümeti, Türkiye’nin bugün iade edileceğini duyurduğu Alman uyruklu kişinin, ‘IŞİD’li olmadığını’ açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv – temsili)

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Alman uyruklu bir ve Danimarka uyruklu bir IŞİD’li için “Gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün üç yabancı terörist savaşçının ülkemizden çıkışları sağlanacak. Ayrıca Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 yabancı terörist savaşçının işlemleri devam etmektedir… Yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek” demişti.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Alman Dışişleri Bakanlığı sözcü vekili Christofer Burger, Türkiye’nin bugün sınır dışı edeceğini açıkladığı Alman vatandaşı hakkında, “IŞİD ile ilişkisi yok” dedi ve söz konusu kişiye Alman makamlarının zaten konsolosluk desteği vermekte olduğunu bildirdi.

Burger, “Bugün iade edilenin IŞİD’li olmadığını söylüyorsunuz… Peki iade edilenler arasında Kuzey Suriye’de savaşmış olan YPG’liler varsa, burada haklarında ceza soruşturması açılacak mı?” sorusunu yanıtlayan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, “Dile getirdiğiniz somut örnekten bağımsız olarak, genel tutumumuza ilişkin şunu ifade edebilirim. Almanya açısından, ceza kanunu uyarınca suç oluşturan eylemler söz konusu ise gayet tabii ki ceza soruşturması açılır” dedi.