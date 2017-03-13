Almanya, Türkiye’den ‘sözünde durmasını’ istedi: Gazeteci Deniz Yücel’le görüşemiyoruz

Almanya, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’le diplomatik yetkililerin görüşemediğini açıkladı: “Türk hükümetinin sözünde durmasını bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel için ‘terörist’ ve ‘Alman ajanı’ demişti.

Deutsche Welle’nin haberine göre, gazetecilere konuşan bir dışişleri bakanlığı yetkilisi, Yücel’in tutuklu bulunduğu cezaevine şu ana kadar hiçbir Alman büyükelçilik ve konsolosluk görevlisinin ziyaretinin mümkün olmadığını söyledi.

‘Öfkelendirici bir durum’

Başbakan Binali Yıldırım’ın Yücel için Almanya Başbakanı Angela Merkel’e konsolosluk desteği sözünü verdiğini hatırlatan sözcü, “Türk hükümetinin sözünde durmasını bekliyoruz. Bu taahhüdün uygulamaya konulmasında bazı zorluklar yaşıyoruz . Neyin engel oluşturduğu bilgimiz dışında ve bu öfkelendirici bir durum” diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Alman hükümetinin Yücel’in serbest bırakılması talebini bir kez daha yineledi.

Federal hükümetin Türk yetkililerle temaslarında sürekli olarak Yücel’e konsolosluk desteği vermek istediklerini söylediklerini aktaran Seibert, sadece Yücel için değil, tüm tutuklu gazeteciler için adil ve hukuk devletine uygun bir yargılama talep ettiklerini kaydetti.

Konsolosluk desteği özellikle tutukluluk koşullarıyla ilgili yardımları kapsıyor. Ancak Yücel hem Alman hem de Türk pasaportu taşıdığı için, Yücel’e konsolosluk desteği verilmesi konusunda Türkiye yükümlülük taşımıyor.

Kampanya başlatılmıştı

Yücel’in tutuklanmasının hayal kırıklığına yol açtığını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı ‘orantısız’ olarak nitelemişti.

Alman medyası da Yücel ve tutuklu diğer gazetecilerin serbest bırakılması için ‘seferberlik’ başlatmıştı.

Ne olmuştu?

Sabah gazetesi, aralarında Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazetecinin gözaltına alındığı 25 Aralık günü yaptığı haberinde, dokuz isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin de yurt dışında olduğunu yazmıştı.

Gözaltı listesindeki isimler Fatih Yağmur, Deniz Yücel, Hünkar Alican Duman, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın, Mahir Kanaat ve Derya Okatan olarak duyurulmuştu.

Haberde, gözaltına alınan gazetecilerin RedHack’in sosyal medyada propagandasını yapmak ve ‘algı yönetimi’nde bulunmak suretiyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması’yla suçlandığı belirtilmişti.