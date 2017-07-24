Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Almanya: Türkiye, ‘teröre destek veren şirketler’ listesini geri çekti

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Almanya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yok” dediği ‘teröre destek veren şirketler’ listesini Türkiye’nin geri çektiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Almanya, Türkiye’nin 680 Alman şirketinin yer aldığı listeyi Alman yetkililere verdiğini duyurmuştu.

Reklam

Daha önce Die Zeit gazetesi büyük Alman şirketleri Daimler ve BASF AG gibi şirketlerin listede olduğunu öne sürmüştü.

Ancak gerek Erdoğan, gerekse Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, böyle bir durumun söz konusu olmadığını savunmuştu.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate, Türkiye’nin hazırladığı Alman şirketler listesini resmen geri çektiğini kaydederek şöyle dedi: “Türkiye içişleri bakanı, Türk yetkililerin Türkiye’de ya da Almanya’da Alman firmalara yönelik herhangi bir soruşturma açılmayacağının altını çizdi.”

Türkiye-Almanya gerginliği

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından pamuk ipliğine bağlı halen gelen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyiden iyiye gerilmişti.

Tutuklamanın üzerinden geçen dört günlük sürede Türkiye’den ve Almanya’da en üst düzey devlet yetkilileri ‘demeç savaşları’na girişmiş, birbirlerine yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

Alman maliye bakanı: Erdoğan, iki ülke ilişkileriyle kumar oynuyor

Almanya cumhurbaşkanı, yaptırımların arkasında: Dur demek saygı meselesi

Erdoğan Almanya’ya Can Dündar’la yüklendi, stratejik ortaklığa vurgu yaptı

‘Politikamız değişecek’ diyen Gabriel’den ülkedeki Türklere: Önlemler size karşı değil

AB’den Almanya’ya destek: Hepimiz Türkiye’ye karşı büyük sabır gösteriyoruz

Erdoğan ‘ürkmedi’: Almanya kendine çekidüzen vermeli

Gerginliğin etkisi: Almanya’da Podolski’li Türkiye’ye yatırım reklamı durduruldu

Alman yetkili: Türkiye, 680 Alman şirketinin bulunduğu liste hazırladı

Ekonomik ilişkilere bakış: Almanya dış ticarette Türkiye için birinci ülke

Almanya, MİT faaliyetinden endişeli: ‘Radikal Türk gruplar’ın sayısında artış var

Almanya adım adım: Türkiye’den gelen tüm savunma projelerini gözden geçiriyoruz

Gerekçe keyfi tutuklamalar: Almanya, Türkiye’yi eski Doğu Almanya’ya benzetti

Bild gazetesi duyurdu: Almanya Türkiye’yle silah anlaşmalarını askıya aldı

Gerilim tırmanıyor: ‘Bu ortamda Alman şirketler Türkiye’ye yatırım yapamaz’

Sözcü Kalın’dan rest çeken Almanya’ya: Akıl tutulmasından kurtulmalı

Merkel’den tam destek: Türkiye’ye karşı önlem almak gerekli ve kaçınılmaz

Almanya’dan rest: Ankara’nın politikaları karşılıksız kalmayacak

Alman basınında sert rüzgarlar sürüyor: Türkiye artık ölçü tanımıyor

Alman hükümetinden Ankara’ya uyarı: AB yardımı kesilebilir

Hak savunucularının tutuklanmasının ardından Merkel: Tamamen haksız


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...