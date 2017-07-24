Almanya: Türkiye, ‘teröre destek veren şirketler’ listesini geri çekti

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Almanya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yok” dediği ‘teröre destek veren şirketler’ listesini Türkiye’nin geri çektiğini açıkladı.

Almanya, Türkiye’nin 680 Alman şirketinin yer aldığı listeyi Alman yetkililere verdiğini duyurmuştu.

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Daha önce Die Zeit gazetesi büyük Alman şirketleri Daimler ve BASF AG gibi şirketlerin listede olduğunu öne sürmüştü.

Ancak gerek Erdoğan, gerekse Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, böyle bir durumun söz konusu olmadığını savunmuştu.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate, Türkiye’nin hazırladığı Alman şirketler listesini resmen geri çektiğini kaydederek şöyle dedi: “Türkiye içişleri bakanı, Türk yetkililerin Türkiye’de ya da Almanya’da Alman firmalara yönelik herhangi bir soruşturma açılmayacağının altını çizdi.”

Türkiye-Almanya gerginliği

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından pamuk ipliğine bağlı halen gelen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyiden iyiye gerilmişti.

Tutuklamanın üzerinden geçen dört günlük sürede Türkiye’den ve Almanya’da en üst düzey devlet yetkilileri ‘demeç savaşları’na girişmiş, birbirlerine yaptırım tehdidinde bulunmuştu.