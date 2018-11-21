Almanya: Türkiye sanat ve ifade özgürlüğünü sağlamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin sanat ve ifade özgürlüğünü sağlaması gerektiğini söyledi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Berlin’deki bir açılışta konuşan Maas, Türkiye’nin uymayı kabul ettiği hukuk devleti standartlarını sağlaması gerektiğini belirtti.

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Türkiye’de cezaevindeki sanatçı yazar ve yazarların serbest bırakılması için çaba göstermeye devam edeceklerinin altını çizen Maas, bilim ve kültür özgürlüğüne ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Maas, Almanya’nın Türkiye’den daha sıkı insani ilişkilere sahip olduğu bir başka ülkenin bulunmadığını söyledi.

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Türkiye, Avrupa Birliği (AB) tarafından ifade özgürlüğü konusunda sık sık eleştiriye maruz kalıyor.