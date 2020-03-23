Almanya toplam 906 milyar avroluk ‘corona’ paketini devreye soktu

Almanya yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla toplam 906 milyar avroluk yardım paketini devreye soktu.

Fotoğraf: Reuters

Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nun 750 milyar avroluk bir yardım paketini ve 156 milyar avroluk ek bütçeyi onayladığını açıkladı.

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Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, basın toplantısında şöyle konuştu: “156 milyar avro değerindeki ek bütçe, corona virüsünün ekonomik etkisinin üstesinden gelebilmek için her şeyi kullanabileceğimizi gösterecek.”

‘Ekonomimiz yüzde 5 daralabilir’

Scholz, aynı zamanda salgının da etkisini göz önünde bulundurarak ülkenin ekonomisinin yaklaşık yüzde 5 oranında daralabileceğini belirtti.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise hükümetin bu kararla ‘ekonomiyi çok hızlı canlandıracağını’ belirterek, yatırımcıları salgının yarattığı krizden kötü amaçlı olarak fayda sağlamamaları konusunda uyardı.

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Almanya’da Covid-19 vakası neredeyse 25 bini bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yaklaştı. Hükümet, önlem olarak iki kişiden fazlasının kamusal alanda bir araya gelmesini yasaklamıştı.