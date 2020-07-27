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Yaramazlara biraz batar!

Almanya tatilden dönenlere zorunlu ‘corona’ testi uygulamayı değerlendiriyor

Almanya, ülkede yeni vaka sayısının iki ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüksek riskli ülkelerden dönen tatilcilere zorunlu corona virüsü testi uygulayabilir.

Fotoğraf: Reuters

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada hükümetin insanların temel haklarına saygı duymaya çalışırken virüsün yayılmasını önlemek için de mümkün olan herşeyi yapmak istediğini ifade etti.

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Spahn, “Birini test yapmaya zorlamanın yasal olarak mümkün olup olmadığını araştırıyoruz çünkü böyle bir şey özgürlüğe el uzatmak olabilir” dedi.

Bakan mahkemelerin tüm corona virüsünü önlemlerinin temel haklar üzerindeki etkisine bakılarak ölçülü olup olmadığını incelediğini de ekledi.

Spahn ve Almanya’nın 16 eyaletindeki sağlık yetkilileri tatilden dönenlere gönüllülük esasına dayanarak bedava test uygulaması konusunda anlaştı.

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Türkiye, Brezilya, ABD’yi kapsayan yüksek riskli ülkelerden dönenler teste hemen tabi olurken diğer ülkelerden dönenler testi üç gün içerisinde olabilecek.

Yüksek riskli ülkeden gelen kişinin testi negatif çıkarsa zorunlu 14 günlük karantinadan muaf olacak.

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’da cuma günü yeni vaka sayısı mayıs ayının ortalarından bu yana en büyük artışı kaydederek 915’e yükselmişti.

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