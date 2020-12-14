Almanya ‘tam kapanma’ya gidiyor

Almanya, Noel tatilinin ülkedeki hareketliliği artıracağı ve Covid-19 salgınını şiddetlendireceği gerekçesiyle tam kapanma kararı aldı.

Buna göre, 16 Aralık’tan itibaren zorunlu ihtiyaç kapsamı dışında kalan marketler ve dükkanlar kapalı kalacak. Kapanma, 10 Ocak’a kadar sürecek.

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Kapanacak kurumlar arasında okullar da var. Hükümet, eğitimin mümkün olduğunda evden devam etmesini istedi.

Halihazırda restoranlar, barlar ve eğlence mekanları, geçen kasım ayından beri kapalı.

Kamuya açık alanlarda da yine içki içmek yasak olacak. Kısıtlamadan etkilenecek işyerlerine 500 bin avroya kadar yardım yapılacak.

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İki farklı evde yaşayanlar, en fazla beş kişi olmak kaydıyla bir evde toplanabilecek.