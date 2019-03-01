Almanya, Suudi Arabistan’a silah ambargosunu bir kez daha uzatacak

Almanya’da hükümet Suudi Arabistan’a halihazırda uygulanan silah ambargolarının bu ay alınacak bir kararla tekrar uzatılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Ambargo Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından uygulanmaya başlamıştı.. Ambargo daha önce de iki ay uzatılmıştı.

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Der Spiegel’de yer alan habere göre hükümet sözcüsü Steffen Seibert, koalisyon liderlerinin zaman baskısının farkında olduğunu ve iktidar koalisyonunda anlaşmazlığına neden olan bu sorunu bu ay çözme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Almanya’da koalisyon ‘otoriter’ devletlere yapılan silah sevkiyatları konusunda uzlaşmakta zorlanıyor.

50 Fransız şirketi de karardan etkileniyor

Almanya’nın bu kararı, Suudi Arabistan’a silah sevkiyatı gerçekleştiren fakat Almanya’dan bu silahlar için parça tedarik eden 50 kadar Fransız şirketi de etkiliyor.