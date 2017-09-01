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Almanya, son gözaltıların ardından ‘yeni’ Türkiye politikasını ‘gözden geçirecek’ 

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Antalya’da iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasına ‘kararlı bir tepki’ vermeleri gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’dan tatile gelen Türk asıllı iki Alman vatandaşı, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmış, durum Almanya Dışişleri Bakanlığı’na da bildirilmişti.

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‘Belki de gözden geçirmemiz gerek’

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Alman hükümetinin Türkiye politikasında yeni rota değişikliğine gittiğini hatırlatan Merkel “Ancak bugün ortaya çıkan durumun ardından belki de bu politikayı yeniden gözden geçirmemiz gerekli” diye konuştu.

‘Kararlı bir tepki vermeliyiz’

Fotoğraf: Reuters

“Bu tür gözaltıların çoğu, tamamen bir dayanaktan yoksun. O nedenle burada kararlı bir tepki vermeliyiz. Bunların bizim hukuk devleti ilkelerimizle bağdaşır hiçbir yanı yok” diyen Almanya başbakanı, bu koşullar altında Türkiye’yle Gümrük Birliği’nin genişletilmesinin söz konusu olmadığını yineledi.

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.

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