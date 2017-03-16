Almanya sinyali vermişti: AKP’li Mehdi Eker’in Hannover’deki toplantısı iptal

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in Almanya’nın Hannover kentinde yapacağı toplantı iptal edildi.

Miting engelleri ilk olarak Almanya’da, ardından Hollanda’da uygulanmıştı. Danimarka da Başbakan Binali Yıldırım’dan ziyaretini ertelemesini istemişti. Kervana Avusturya da katılmış, Türk bakanların referandum için Avusturya’da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacaklarını duyurmuştu.

İsveç ise Türk politikacıların seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel bulunmadığını bildirmişti.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Hannove Belediye Başkanı Stefan Schostok, cuma günü için planlanan etkinliğin polis ve Aşağı Saksonya eyaleti yönetimiyle görüşülerek iptal edildiğini açıkladı.

Schostok, “Bu kararımızla, Hannover’den sorumlu siyasetçiler olarak bu tarz seçim mitinglerinin kentimizde düzenlenmesini istemediğimizi ortaya koymak istedik” dedi.

Şehrinin ‘barışçıl bir diyalogdan’ yana olduğunu buna özellikle Türkiye kökenlilerin dahil olduğunu aktaran belediye başkanı şöyle devam etti: “Ancak kentin belediye başkanı olarak Türkiye’nin iç siyasal kavgalarının bizim şehrimize taşınmasını engellemenin hakkım olduğunu düşünüyorum.”

Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliği organize eden Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) etkinliğe Eker’in katılacağının açıkça belirtmediği vurgulandı.

Bir iptal daha

Öte yandan pazar günü için Bremerhaven’de AKP’li vekil Sema Kırcı’nın katılımıyla yapılacak bir başka etkinlik de organizatörler tarafından iptal edildi. Sosyal Demokrat partili belediye başkanı Melf Grantz “Bu sevindirici bir haber, bu türlü seçim mitinglerinin kentimizde yeri yok” diye konuştu. Bu etkinliğin organizatörü de UETD.

Avusturya’da konser iptali

Cumartesi günü için Avusturya’nın Innsbruck kentinde yapılması planlanan bir konser salon sahipleri tarafından iptal edildi. Açıklamada, etkinliğin içeriğinin siyasi amaçlara hizmet edeceğinin belirlendiği duyuruldu.

Tirol Eyaleti Başbakanı Günther Platter iptal kararını memnun edici buldu: “Türkiye’de kutuplaşmalara yol açan tartışmaların buraya taşınmaması gerekiyor.”

İptal edilen etkinlikte MHP’ye yakın olduğu belirtilen Osman Öztunç ve Gökhan Tekin adlı müzisyenlerin sahne alacağı belirtildi.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”