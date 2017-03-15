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Almanya sinyali verdi: Türklerin seçim kampanyalarının yasaklanması mümkün

 

Almanya, Türk siyasetçilerin Almanya’da referandum kampanyası yapmasını yasaklamanın mümkün olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’nın Saarlhand eyaletinin başbakanı dün yabancı politikacılara miting yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Funke Mediengruppe gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in müsteşarı Peter Altmaier, “Ne mantıklı, ne değil onu yakından inceleyeceğiz. Giriş yasağı son çare olur. Fakat bunu yapma hakkımız var” dedi.

Altmaier, her ne kadar nadiren uygulansa da uluslararası yasaların Almanya dahil tüm ülkelere, yabancı hükümet yetkililerinin girişlerini yasaklama hakkı tanıdığını söyledi: “Benim bildiğim kadarıyla Almanya’da giriş yasağı hiç uygulanmadı. Fakat Almanya’nın uluslararası haklarının tamamını kullanmamış olması gelecekte ‘serbest geçiş’ anlamına gelmiyor.”

‘Nazi benzetmesi son derece sorunlu’

Yabancı siyasetçilerin Almanya’da toplantılara katılmalarına izin vermelerinin nedenlerinden birinin bu olduğunu belirten Altmaier, Almanya’nın demokrasi ve basın özgürlüğü için mücadele etmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya için kullandığı ‘Nazi benzetmesi’nin kabul edilemez ve son derece sorunlu olduğunu dile getiren Altamaier, Türkiye’nin iç çatışmalarını Almanya’ya taşımasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

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