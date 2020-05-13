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Yaramazlara biraz batar!

Almanya sınır kontrollerini kademeli gevşetecek

Almanya, Covid-19 salgınına karşı tedbir olarak sınırlarda uyguladığı kontrollerin bazılarını cumartesiden itibaren gevşetmeye başlayacak.

Fotoğraf: Reuters

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 15 Haziran’dan itibaren de diğer Avrupa ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını hedeflediklerini açıklayarak, “Amacımız haziran ortasından itibaren Avrupa’da seyahat özgürlüğünü sağlamak” dedi.

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Bakan, Fransa, İsviçre ve Avusturya’yla genel gümrük kontrollerinin 15 Mayıs’tan 16 Haziran’a kadar tekrar uzatılacağını ifade ederken, mümkün olduğunca fazla sayıda geçiş noktasının yeniden açılacağını da sözlerine ekledi.

Seehofer, salgının yeniden yaygınlaşması halinde sıkı kontrollerin tekrar uygulanabileceğini belirtti.

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