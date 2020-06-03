Almanya seyahat yasağını kaldırıyor: Türkiye için AB tavsiyesi bekleniyor

Almanya, corona virüsü vaka seviyesi koşulunu sağlayan Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve ek olarak Britanya, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre için 15 Haziran’dan itibaren seyahat yasağını kaldırmayı planladığını açıkladı. Türkiye’ye seyahat kısıtlamalarına dair ise Avrupa Birliği’nin (AB) tavsiyesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andreas Peschke, Berlin’deki basın toplantısında “Türkiye ile görüşme halindeyiz. Dışişleri bakanı bu konuyu Türkiye dışişleri bakanı ile zaten görüştü. Türkiye’nin çok çaba sarfettiğini görüyoruz ancak kararın nasıl ve ne zaman alınacağına dair bir öngörüde bulunamam” dedi.

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Yasakların kaldırılmasındaki şart ülkelerin tatilcilere sınırı açması

Reuters’a konuşan bir federal hükümet yetkilisi ise, AB ülkelerine seyahat yasaklarının kaldırılmasındaki bir diğer koşulun, ilgili ülkelerin tatilcilere sınırlarını açması olacağını söyledi.

Almanya, mart ortasında getirilen seyahat yasaklarının yerine ilgili Avrupa ülkelerine dair ülke bazlı tavsiyeler verecek.

184 bin 91 Covid-19 vakası görülen ülkede, 8 bin 676 kişi hayatını kaybetti. 167 bin 300 kişiyse iyileşti.