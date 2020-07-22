Almanya savunma bakanı: Libya, Türkiye ve Rusya arasında bölünme tehlikesinde

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Libya’nın Türkiye ve Rusya arasında bölünebileceğini, böyle bir senaryonun da Avrupa için olumsuz bir durum yaratacağını söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa’nın Libya’da varlık göstermediği için hareket alanının sınırlı olduğunu ifade eden Kramp-Karrenbauer, Libya’nın Rusya ve Türkiye arasında bölünme tehlikesi olduğunu söyledi.

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Bakan şöyle konuştu: “Libya örneği gösteriyor ki, bölgede varlık göstermiyorsanız hareket kabiliyetiniz de sınırlı kalıyor. Bu da şu an örneğini gördüğümüz gibi, ülkenin muhtemelen Türkiye ve Rusya arasında bölünmesi tehlikesini doğuruyor. Bunun Avrupa için çok tercih edilir bir durum olmadığını söyleyebiliriz”

Almanya’nın başkenti Berlin’de ocak ayında düzenlenen Libya zirvesine de değinen savunma bakanı, başlatılan diplomatik sürecin tek olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Yaptırımlar gündemimizde’

Kramp-Karrenbauer, Libya için somut olarak yapılması gerekenin silah sevkiyatını engellemek olduğunu vurgulayarak, Almanya’nın bu konuda girişimlerini artıracağını, bazı yaptırımların gündemlerinde olduğunu ifade ettti.

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Akdeniz’e fırkateyn

Savunma bakanı, Alman ordusunun Avrupa Birliği’nin Akdeniz’deki İrini misyonuna bir fırkateyn daha göndereceğini açıkladı.

Libya ‘savaş ilanı’ demişti

Mısır parlamentosu dün Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’ye Libya’da olası bir harekat için orduyu sınır dışına göndererek ‘terörist grup’ ve ‘milislerle’ savaşması için tezkere vermişti.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise tezkereyi ‘savaş ilanı’ olarak nitelendirmişti.