Almanya savunma bakanı: ‘Komşum tehdit ediyor’ diyen herkes, sınır ihlal etmemeli

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye’deki harekat dolayısıyla Türkiye ve ABD’yi eleştirerek, ‘Komşusu tarafından tehdit altında olduğunu düşünen herkesin silah gücüyle sınırları ihlal etmesinin standart hale gelmesi’ tehlikesine işaret etti. Karrenbauer ayrıca, ABD’nin IŞİD için savaşanlara sırtını döndüğünü belirterek, bunun dünya çapında güvenilirliğine gölge düşürdüğünü vurguladı.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel’in sağ kolu olarak biliniyor. Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya’da koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin de başkanı olan Kramp-Karrenbauer, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Münih’teki kongresinde ABD ve Türkiye’yi, Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla eleştirdi. ABD’nin, onlar için IŞİD’e karşı sahada savaşanlara sırtını döndüğünü söyleyen Kramp-Karrenbauer, “Bu, en güçlü müttefiğimizin dünya çapında güvenilirliğine dair soru işaretleri oluşturuyor” dedi.

Reklam

Almanya savunma bakanı, Türkiye’nin sürekli olarak NATO üyesi olmasına vurgu yapılmasını eleştirerek, ‘komşusu tarafından tehdit altında olduğunu düşünen herkesin silah gücüyle sınırları ihlal etmesinin bir standart haline gelmemesi gerektiğini’ vurguladı. Kramp-Karrenbauer, bunun ‘İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan düzeni tehlikeye sokacağını’ ifade etti. Kramp-Karrenbauer konuşmasında ihtilafların güçlü olanın kuvvetiyle değil diplomasiyle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in halefi olarak gösterilen Kramp-Karrenbauer, ülkesinin dış politikadaki çekingenliğini de eleştirdi.