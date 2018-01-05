Almanya şartı koştu: Türkiye’ye silah ihracatına onay için Deniz Yücel bırakılmalı

Mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yarın bir araya gelecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye silah ihracatına onay için Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in cezaevinden çıkması gerektiğini söyledi.

RedHack soruşturmasında gözaltı kararı varken 14 Şubat 2017’de emniyet müdürlüğüne giden Yücel 27 Şubat 2017’de tutuklanmış ancak RedHack iddianamesi hazırlanınca dosyası ayrılmıştı.

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Gazeteci çok uzun bir süre tecritte tutulurken hakkında hangi suçlamaların yapıldığı ya da kaç yıl istendiği iddianame henüz hazırlanmadığı için bilinmiyor.

Çavuşoğlu geçen günlerde Alman basınına “İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor. Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda teşvik edebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık” demişti.

Gazeteci Yücel’den “Dert etmesin, o da alışır” yanıtı gelmişti.

Çavuşoğlu’nun Gabriel’i memleketi Antalya’da kabul etmesi üzerine, Gabriel de Çavuşoğlu’nu memleketi Goslar’a davet etti

Çavuşoğlu ve Gabriel yarın bir araya gelecek.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Der Spiegel dergisine konuşan Gabriel, Deniz Yücel cezaevinde kaldığı sürece Türkiye’ye silah ihracatına onay vermeyeceklerini ifade etti.

Gabriel, Türkiye’nin NATO’da ve IŞİD’e karşı yürütülen mücadelede ortak olmasına rağmen, ‘Alman Federal Hükümeti’nin çok sayıda silah ihracatına onay vermediğini’ söyledi. Gabriel “Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durum böyle kalacak” dedi.

Bakan Gabriel, Türkiye’deki Alman tutukluların durumunun yanı sıra, ‘genel olarak Türkiye’deki gelişmelerin’ de Almanya için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’de 50 Alman vatandaşı cezaevinde bulunuyor.

‘Yeni bir başlangıç’

Alman mevkidaşı ile yapacağı görüşme öncesinde Almanya’ya ilişkilerde ‘yeni bir başlangıç’ yapma mesajı veren Çavuşoğlu ise Türkiye’nin en önemli beklentisinin ‘Almanya’daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine karşı kararlı mücadele’ olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Alman Funke Medya Grubu için kaleme aldığı makalede, “Birçok yüzü olan FETÖ’nün karanlık tarafının daha iyi anlaşılmasını ve buna uygun gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.