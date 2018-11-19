Almanya Riyad’a silah ihracatını tamamen durdurdu

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sözcüsü Philipp Jornitz, Almanya’nın Suudi Arabistan’a yönelik daha önce onayı verilen satışlar da dahil olmak üzere tüm silah sevkiyatını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Almanya yaklaşık bir ay önce gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda öldürülmesi sonrası Suudi Arabistan’la yeni silah anlaşması yapılmayacağını belirtmiş ancak daha önceden onaylanan anlaşmaların akıbetine açıklık getirmemişti.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı da bugün, Kaşıkçı cinayetine karışan 18 Suudi Arabistan vatandaşına Schengen vizesinin geçerli olduğu ülkelere giriş yasağı getirdiğini duyurmuştu.

Alman dışişlerinden sonra bir açıklama da ekonomi ve enerji bakanlığından geldi. Bakanlık sözcüsü Jornitz, bugünkü hükümetin haftalık basın toplantısında, Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra ülkesinin Suudi Arabistan’a yeni silah satışına izin vermeme kararı aldığını hatırlatarak “Almanya, Suudi Arabistan’a yönelik daha önce onayı verilen satışlar dahil silah sevkiyatını tamamen durdurdu” dedi

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Almanya’nın Riyad yönetimine kaç adet silah ihracat lisansı verdiği bilinmezken, ikisi ihracat için hazır 20 devriye botunun da bu karardan etkilenmesi bekleniyor.