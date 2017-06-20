Almanya peşin peşin önlem aldı: Erdoğan’ın korumalarına ‘göz açtırmayacaklar’

Almanya, ABD’de protestoculara saldıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarına karşı ‘önlem aldı.’

Amerika’nın Sesi’nden Cem Dalaman’ın haberine göre gelecek ay Almanya’da düzenlenecek G-20 zirvesi için birtakım önlemler alındı.

Der Spiegel’a konuşan Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, Erdoğan’ın korumalarına ‘özel önlemler’ aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanının Washington ziyareti sırasında Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Kavgaya karışan iki Türk tutuklanmış, 12 koruma hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı.

Garanti verdi

Meyer, ‘yabancı devlet adamlarının beraberlerinde getirecekleri güvenlik görevlilerinin taşkınlık yapmasına izin verilmeyeceğini’ ifade ederek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının Washington’da göstericilere saldırıp tartaklamaları gibi bir olay Hamburg’da yaşanmayacaktır” dedi.

Öte yandan Alman polis şefi korumaların kendileri gibi bir yetkiye sahip olmadığını, yalnızca bir saldırı durumunda müdahale hakları bulunduğunu söyledi.

Meyer, korumaların silah taşımalarının da izne bağlı olduğu bilgisini verdi.

Almanya’nın ilk G-20 zirvesi 11 Temmuz’da yapılacak.