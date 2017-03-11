Almanya, Öcalan ve YPG sembollerini yasakladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal eden Hollanda’ya seslendi: “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek? Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist.”