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Almanya, Öcalan ve YPG sembollerini yasakladı

 

Almanya, Abdullah Öcalan posteri ve YPG flamasının da içinde bulunduğu 33 sembolün kullanılmasını yasakladı.

Arşiv Fotoğraf: Reuters

Spiegel Online, yasağın içişleri bakanlığının 2 Mart tarihinde güvenlik birimleri ve eyaletlere gönderdiği yazıda yer aldığını yazdı.

İçişleri bakanlığının gönderdiği yazıda, sarı-yeşil fon üzerindeki Öcalan fotoğraflarının örgüte desteği artırma potansiyeli olduğuna dikkat çekildi. Yazıda yasaklı sembol ve logoların listesi de yer alıyor.

PKK, Almanya’da 22 Kasım 1993 tarihinden bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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