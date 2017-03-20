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Almanya ‘Nazi’ yakıştırmasına son istiyor: Tonu düşürmek Türkiye’ye bağlı

 

Almanya hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ülkedeki Türklere ve Türk yetkililere ‘Nazi metodları uyguladığı’ suçlamasının kabul edilemez olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanların referandum toplantısı yapmalarına izin verilmemesiyle başlayan gerginlik Erdoğan’ın Almanya ve Hollanda’ya ‘Nazi’ yakıştırması yapmasıyla sonuçlanmıştı.

Bu ifade ikili ilişkileri bir hayli gererken, Merkel’se, “Bu provokasyon yarışında yer almaya niyetim yok. Hakaretlerin sonlanması lazım” diye yanıt vermişti. Ancak Erdoğan tartışmayı canlı tutmayı tercih edip, Merkel’e yönelik, “Nazi deyince rahatsız oluyorlar. Hemen ortakları onlara sahip çıkıyor. Başta Merkel. Sen de şu anda Nazi uygulaması yapıyorsun. Almanya’daki kardeşlerime de vekillere de ifadelerini kullanmıştı.

‘Türkiye’ye bağlı’

Bu sözlere yanıt Alman hükümet sözcüsünden geldi. “Nazi karşılaştırması hiçbir şekilde kabul edilemez” diyen sözcü, ikili ilişkilerde söylemlerin tonunu düşürmenin ve kalıcı zararın önüne geçilmesinin de Türkiye’ye bağlı olduğunu belirtti.

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