Almanya MİT’in odak ülkesiymiş

Alman iç istihbarat teşkilatının yıllık raporunda, Almanya’nın, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) odak ülkelerinden biri olduğuna ve Türk istihbaratının odağında PKK, ‘Gülen yapılanması’ ve muhaliflerin bulunduğuna işaret edildi.

Fotoğraf: reuters

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 2019 yılı raporunu kamuoyuyla paylaştı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve BfV Başkanı Thomas Haldenwang tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan 377 sayfalık raporda, Türkiye’nin Almanya’daki istihbarat faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer aldı.

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DW Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre MİT’in Almanya’daki casusluk faaliyetlerine dikkat çekilen raporda, ayrıca PKK, DHKP-C ve Ülkücü hareketle ilgili bilgi ve değerlendirmelere yer verildi.

Rapordan ayrıntılar şöyle:

‘MİT, Türk güvenlik mimarisinin merkezi unsuru‘

–‘Türk güvenlik mimarisinin merkezi unsuru’ MİT son dönemde geçirdiği değişimle ‘geniş yetkilere’ sahip. Hakan Fidan başkanlığındaki teşkilatın 8 ila 9 bin personeli var.

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MİT, cumhurbaşkanı ve partisi AKP’nin yönetimindeki Türk Hükümeti’ne, hükümet politikalarının uygulanması, iç güvenliğinin muhafazası ve aynı zamanda siyasi kararların hazırlanmasına dönük istihbarat toplamak için hizmet vermekte.

‘Türkiye’deki Alman diplomatlar MİT’in odağında’

– MİT Almanya’da hem açık kaynaklardan bilgi topluyor hem de örtülü casusluk faaliyetleri yürütüyor. Almanya’daki Türkiye kökenli toplumun büyüklüğü, Türk örgütlerinin ve diplomatik temsilciliklerinin sayıca çokluğu MİT’in istihbarat faaliyetleri lehine bir ortam sağlıyor.

-Türkiye’deki Alman diplomatik temsilciliklerinde çalışanlar da MİT’in odağında. Son dönemde hem Alman hem Türk vatandaşlığına sahip olanlar, Türkiye seyahatlerinde gözaltı ya da giriş yasağı gibi sıkıntılı uygulamalarla karşı karşıya kalabiliyor.

-Almanya, Türk istihbaratının faaliyetlerinin odağındaki ülkeler arasında. Bunun siyasi, ekonomik ve teknolojik istihbarat elde etme boyutları var. Ayrıca nüfuz etme gayretleri de sürüyor.

– Türk istihbarat faaliyetlerinin yoğunluğu, Türkiye’deki mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerden bağımsız olarak devam edecektir. Almanya’daki Türkiye kökenli topluma, aktif diaspora politikası kapsamında nüfuz etme çalışmaları da devam edecektir.

‘MİT, Tükiye kökenli topluma nüfuz etmeye çalışıyor’

-Türk istihbaratının faaliyetlerinde, Türkiye tarafından ‘radikal’ veya ‘terörist’ olarak sınıflandırılan PKK ve ‘Gülen yapılanması’na ağırlık veriliyor. Ayrıca MİT’in öncelikleri arasında AKP hükümetine muhalif dernek veya kişilere yönelik istihbarat faaliyetleri var.

-Türk istihbaratının, Almanya’daki Türkiye kökenli topluma nüfuz etme amaçlı girişim çabaları dikkat çekici. MİT aynı zamanda Almanya genelinde, siyasi karar alma süreçlerini etkilemeye, Alman siyaseti, ekonomisi, ordusu, bilim dünyası ve yüksek teknolojisine yönelik istihbarat edinmeye çalışıyor.

-AKP hükümetine yakın organizasyonlar Almanya ve Avrupa ülkelerinde hükümet politikalarının propagandası yaparken aynı zamanda eleştiriler karşısında yine Türk hükümetini korumaya alıyor.

PKK, DHKP-C ve Ülkücü hareket

-Silahlı mücadele yoluyla Türkiye’de sosyalist düzenin inşası hedefi güden’ DHKP-C, tıpkı Ülkücü hareket ve PKK gibi, anavatanlarında, çoğu zaman şiddet ve teröre başvurarak siyasi düzende radikal değişim hedefleyen siyasi oluşumlar.

Ülkücü hareket, aşırı sağcı bir hareket. Hareket, pantürkçü, panturancı kökenlere, milliyetçi ve ırkçı aşırı sağcı ideolojiye dayanıyor.

En büyük yabancı aşırılıkçı hareket PKK

-PKK, yaklaşık 14 bin 500 üyeyle yabancı aşırılıkçı hareketler arasında en büyük grup.

PKK yapılanmaları Avrupa’da, terör örgütü algısını kırmak için çeşitli isim değişikliklerine gitti. Bu çerçevede geçen yıl Almanya’da da adımlar atıldı.

PKK’nın etkisindeki derneklerin çatı örgütü olarak görülen NAV-DEM geri planda kalırken, yeni kurulan KON-MED, örgütün faaliyetlerinde öne çıkmaya başladı.

PKK’ya rekor bağış

Son dönemde PKK etkinliklerine katılanların sayısı geriledi. Örgüt 2019 yılında Almanya’da yaklaşık 16 milyon avro topladı. Bu geçen yıla göre daha fazla. PKK geçen sene Avrupa genelinde ise 25 milyon avro topladı.

PKK son dönemde Almanya’da özellikle gençleri endoktrine ederek silahlı mücadele için yanına çekmeye çalışıyor. Bu çabalar Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri harekatıyla birlikte arttı.

Haziran 2013’ten bu yana en az 280 kişi PKK’ya katılmak için Almanya’dan, Türkiye’nin güneydoğusuna, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’ye gitti. Bunlardan en az 23’ü bölgede hayatını kaybettiği, 135 kişi ise yeniden Almanya’ya döndü.

2019 yılında, PKK’ya katılmış en az dört Alman vatandaşı çatışmalarda hayatını kaybetti. Bunlar, Almanya’dan kişilerin, gerçekten de askeri olarak eğitildikleri ve çatışmalarda kullanıldıklarını ispatlıyor.

DİTİB bu sene raporda yok

Geçmiş senelerdeki raporlarda, istihbarat faaliyetleri kapsamında Türk devletinin artan oranda diasporadaki kurumları kullandığı belirtilerek yer verilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) bu seneki raporda bulunmaması dikkat çekiyor.

Almanya’da DİTİB’e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların, ‘Gülen yapılanması’na yakın olduğundan şüphe edilen kişiler hakkında Ankara’ya rapor gönderdiği ileri sürülmüştü.

UİD yeniden mercek altında

Buna karşın, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Uluslararası Demokratlar Birliği’ne (UID) bu sene de raporda yer veriliyor.

AKP’nin lobi organizasyonu olarak UID’nin Berlin ve Batı Almanya’da yaklaşık 13 bölgede örgütlendiği not edilen raporda, UID’nin kendini kamuoyuna ılımlı olarak göstermeye çabaladığı, Türkiye’ye bağlı olmadığı izlenimini vermeye çalıştığı belirtiliyor.

Türk hükümetinin Türkiye kökenli diasporayı hem ülke içinde hem de ülke dışındaki politikaları için araçsallaştırmaya dönük girişimleri olduğuna vurgu yapılıyor, Almanya’daki Türk toplumunun Türkiye’deki siyasi yapılar ve süreçler için ‘anlam taşıdığı’, 2018 cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için Almanya’daki 1 milyon 400 bin Türk vatandaşının, yaklaşık 600 bininin oy kullandığı hatırlatılıyor.