Almanya, milli takımı bırakan Mesut’u konuşuyor: Bakana göre bu bir ‘alarm’

Türk kökenli futbolcu Mesut Özil’in Alman futbol milli takımında oynamayı bırakması, ülkede futbol dünyasının yanısıra siyasetin de bir numaralı gündem konusu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayındaki Londra ziyareti sırasında İngiliz takımlarında oynayan Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la hatıra fotoğrafı çektirmişti. Fotoğraf AKP sosyal medya hesapları tarafından paylaşılmış, Türk kökenli Alman milli takım oyuncuları Gündoğan ve Özil’e Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet oldukları gerekçesiyle Alman kamuoyunda tepki oluşmuştu.

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Özil dün yaptığı açıklamada Türk ve Müslüman olduğu için kendisine yönelik ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in Özil için “O harika bir futbolcu ve milli takım için çok şey yaptı” dediğini ve milli takımı bırakma kararına saygı duyduğunu aktardı.

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Alman kamuoyunda konuyla ilgili söylenenleri Deutsche Welle aktardı:

Adalet Bakanı: Bu bir alarm

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley: “Mesut Özil gibi büyük bir Alman futbolcunun ırkçılık nedeniyle ülkesinde istenmemesi ve Alman Futbol Federasyonu tarafından sahiplenilmediği hissine kapılması bir alarm işaretidir.”

‘Milli oyuncu eleştirilmeyi de kabul etmeli’

Almanya hükümetinin entegrasyon sorumlusu Annette Wiedmann-Mauz Bild: “Özil’in nihayet konuşmuş olması anlamlı. Ailesinin köklerine tabii ki saygılıyız. Ancak Alman milli takım elemanları seçim kampanyasına alet oldukları için eleştirilmeyi de kabul etmeli. Ancak bu haklı eleştiri göçmen asıllı futbolcuları genel olarak aşağılamaya dönüşmemelidir.”

Özdemir: Federasyonun başarısızlığı

Yeşiller Partili Cem Özdemir (Erdoğan’la fotoğrafı en ağır eleştirenlerden biriydi): “Özil’in milli takımı bırakması acı verici. Erdoğan ile resim çektirmesi madalyonun bir yüzünü yansıtıyor. Diğer yüzde ise federasyon zirvesinin Dünya Kupası sırasında ve turnuva sonrasında kriz yönetiminde sergilediği başarısızlık duruyor. Almanya federasyon başkanı ile milli takım menajeri Oliver Bierhoff, utanç verici tutumlarının sağ propagandaya çanak tuttu. Türk asıllı gençlerin bundan böyle Alman milli takımında kendilerine yer olmadığı izlenimine kapılmaları feci bir durum yaratır.”

‘Kimse köklerini inkar etmemeli ama…’

Baden Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl: “Kimse köklerini inkar etmemeli ama yeni vatanını da kabul etmeli. Hele Erdoğan gibi biri karşısında bizim değerlerimize inanılmasını arzulardım.”

Serap Güler: Özil kavrayamamış

Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin entegrasyondan sorumlu müsteşarı Serap Güler: “Atalarının yurduna olan bağlılık hükümetin tutumunu eleştirmemeyi gerektirmez. Bizde de insan Almanya hükümetini eleştirebilir ama aynı zamanda Almanya’yı da sevebilir. Anlaşılan Özil bunu kavrayamamış. Otoriterin davetini reddetmekle saygısızlık etmiş olmaz, duruşunu belli ederdi. Özil’in gerekçeleri gerçek değerler tartışmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir.”

‘Kimse aslını inkar etmesini beklemiyor’

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisi Gençlik Kolları Başkanı Paul Ziemiak: “Kimse ondan aslını inkâr etmesini beklemiyor. Ancak seçim kampanyasının tam ortasında Erdoğan ile resim çektirmenin siyasetle ilgisi olmadığını söylemek saflıktır.”