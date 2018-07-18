Almanya merkezli insan hakları örgütü: Afrin’e şeriat getirdiler

Almanya merkezli Tehdit Altındaki Halklar Örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolündeki Afrin’e radikal İslamcı Arapların yerleştirildiğini, kente şeriat hukukunun getirildiğini ve yaklaşık yedi bin Kürt’ten haber alınamadığını öne sürdü.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Tehdit Altındaki Halklar Örgütü, Afrin kentinin kontrolünün TSK ve ÖSO’ya geçmesinin ardından yaşananlarla ilgili ağır suçlamalarda bulundu.

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Örgüt, kendisi de Afrinli bir Kürt olan Ortadoğu uzmanı Kamal Sido’nun şu iddialarına yer verdi: “Tüm Kürtçe yazı ve tabelaların kaldırıldığı ve okullardaki Kürtçe derslerinin de yaz tatili sonrasında yeniden müfredata alınmayacağı bilgisini edindik.”

Örgüt, bölgedeki Kürt aktivistlerin verilerine göre temmuzun ilk yarısında yaklaşık 120 adam kaçırma, yedi cinayet, 10 soygun ve 27 baskının belgelendiğini, ayrıca dört tarlanın da ateşe verildiğini bildirdi.

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‘Buzdağının sadece görünen kısmı’

Sido, “Bu, buzdağının sadece görünen kısmı” derken, sözlerine şöyle devam etti: “Türk ordusunun Afrin’de kontrolü ele geçirdiği 18 Mart’tan itibaren en az üç bin Kürt’ün kaçırıldı. Tahminlere göre toplam yedi bin kişiden de haber alınamıyor.”

Kentteki ÖSO milislerine yönelik radikal İslamcılık suçlamasında da bulunan Ortadoğu uzmanı Sido, “Bir zamanlar açık ve liberal bir kent olan Afrin’e Arap radikal İslamcıların yerleştirilmesiyle uygulamada şeriat hukukunun yürürlüğe sokuldu. Kente uzun sakallı erkekler ve peçeli kadınların görüntüsü hakim. Başörtüsüz kadınlar artık sokağa çıkmaya cesaret edemiyor. Ezidiler ve Aleviler için yaşam alanı kalmadı” diye konuştu.

Independent da yazmıştı

Benzer iddiaları İngiliz internet gazetesi Independent’ın deneyim Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn de yazmıştı. Cockburn, geçen ay kaleme aldığı yazısında Afrin’de yaşanan sorunları anlatmış, cihatçı ÖSO militanlarının kadınları çarşaf giymeye zorladığını, giymeyenleriyse kafir ya da fahişe olarak nitelendirdiklerini öne sürmüştü.