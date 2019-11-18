Almanya Merkez Bankası: Ekonomide durgunluk görülecek ama resesyon yaşanmayacak

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’daki büyümenin dördüncü çeyrekte zayıf kalacağını ancak resesyon konusunda endişelenmek için hiçbir neden olmadığını ve sanayi sektörü görünümünün istikrara kavuşabileceğine dair işaretler olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bundesbank geçtiğimiz aylarda ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmaya devam ederek resesyona girebileceği uyarısında bulunmuştu.

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Almanya, geçen çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 0.1’lik genişleme ile resesyondan kurtuldu ancak bu rakam ihracat odaklı sektörlerin zor durumda olmaya devam etmesiyle tekrar yükselmeye değil istikrara işaret edebilir.

Bundesbank aylık ekonomik raporunda, “Alman ekonomisinin yavaşlaması muhtemelen 2019 yılının dördüncü çeyreğinde devam edecek. Ancak, belirgin bir şekilde artma olasılığı yok. Mevcut durum böyle giderse, genel ekonomik büyüme az ya da çok duraksayabilir” dedi.

Küresel ticaret savaşı, Çin’in kendi ekonomik yavaşlaması ve değişen tüketici alışkanlıkları, Almanya’nın endüstrisini resesyona sürükledi ancak ülke içindeki ekonomi beklenmedik bir şekilde dirençli kaldı.

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Bundesbank, “Bugünkü bakış açısına göre, Almanya’nın resesyona gireceğinden korkmak için hiçbir neden yok” dedi.