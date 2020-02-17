Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanya Merkez Bankası: ‘Corona’ ekonomimiz için risk

Almanya Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank-Buba), Çin’de ortaya çıkan ve şu ana kadar 1770’in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Covid-19 isimli yeni tip corona virüsü salgınının Alman ekonomisi için risk teşkil ettiği ve ihracatı olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Banka aylık raporunda, ülke ekonomisinde ilk çeyrekte önemli ölçüde bir büyüme olmayacağını öngördü.

Reklam

Buba aynı zamanda 2019’da ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 0.6 arttığını belirtirken, sanayi sektörünün büyümeyi olumsuz etkilediğini de kaydetti.

ABD’de de Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Çin’de yayılan Covid-19 salgınının 2020 yılı ilk çeyrekte ABD ekonomisinde büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısı yaptı.

Bloomberg TV’ye konuşan Mester,  “Çin ve belki de Asya’da ilk çeyrek verilerinin zayıf olmasını bekliyorum, bunun özellikle ilk çeyrekte ABD ekonomisine  bulaşıcı etkileri olabilir” dedi.

Reklam

Salgında vaka sayısı 70 bin 548’e yükselmiş bulunuyor.

Çin’de ‘corona’ ölümleri 1700’ü aştı

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1669’a yükseldi

‘Corona’dan Avrupa’da ilk ölüm

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1526’ya çıktı

DSÖ: Yeni tip corona virüsünün neden olduğu hastalığın adı Covid-19

Araştırma: Pangolin, corona virüsünün taşıyıcısı olabilir

Reuters derledi: Yeni tip corona virüsü hakkında tam olarak ne biliyoruz?


SON HABERLER

Bilinmeyen dilin, bilinen dilden ricası! (3)

2020 yılında bir yurttaş, anasının dilinde ninni söylemek için böyle davranmak gerektiğini düşünüyor. Koşullarımız, el birliğiyle yarattığımız koşullarımız, başka türlü davranabilme seçeneği sunmuyor çünkü.

Fanatik, Hannah Arendt ve Nuri Bilge Ceylan

Fanatik isminde komik ve tatlı bir tiyatro oyunundan çıkıp önce üniversite yıllarını, ardından Nuri Bilge sinemasını ve son olarak Hannah Arendt’in Kötülüğün Sıradanlığı kavramını aklından geçirmek çok sağlıklı bir zihnin işi değil, farkındayım

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...