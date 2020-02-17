Almanya Merkez Bankası: ‘Corona’ ekonomimiz için risk

Almanya Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank-Buba), Çin’de ortaya çıkan ve şu ana kadar 1770’in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Covid-19 isimli yeni tip corona virüsü salgınının Alman ekonomisi için risk teşkil ettiği ve ihracatı olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Banka aylık raporunda, ülke ekonomisinde ilk çeyrekte önemli ölçüde bir büyüme olmayacağını öngördü.

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Buba aynı zamanda 2019’da ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 0.6 arttığını belirtirken, sanayi sektörünün büyümeyi olumsuz etkilediğini de kaydetti.

ABD’de de Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Çin’de yayılan Covid-19 salgınının 2020 yılı ilk çeyrekte ABD ekonomisinde büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısı yaptı.

Bloomberg TV’ye konuşan Mester, “Çin ve belki de Asya’da ilk çeyrek verilerinin zayıf olmasını bekliyorum, bunun özellikle ilk çeyrekte ABD ekonomisine bulaşıcı etkileri olabilir” dedi.

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Salgında vaka sayısı 70 bin 548’e yükselmiş bulunuyor.



