Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki tam üyelik müzakerelerinin sona erdirilip erdirilmeyeceğini ekim ayında yapılacak AB Zirvesi’nde Avrupalı liderlerle görüşeceğini duyurdu.

24 Eylül’de yapılacak seçim öncesi, en büyük rakibi Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz’la televizyon düellosunda karşı karşıya gelen Merkel, müzakerelerin sona erdirilmesini AB’nin gündemine getirmek istediğini ve Avrupalı yetkililerle ortak bir pozisyon bulup bulamayacaklarını görüşeceğini söylemişti.

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Rakibi Schulz ise, Başbakan olması halinde Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandıracağını söylemişti.

‘Zaten tıkanma noktasına geldi’

DW Türkçe’nin haberine göre, Hükumet Sözcüsü Seibert, Merkel’in konuyu seçimden sonra Avrupalı meslektaşlarıyla ele almak istediğini ve ekim ayında yapılacak zirvede gündeme taşıyacağını aktardı.

Sözcü, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin ‘şu anda zaten tıkanma noktasına gelmiş’ olduğunu da sözlerine ekledi.

AB Komisyonu adına konuşan bir sözcü ise, komisyon başkanı Jean-Claude Juncker’in Türkiye’deki gelişmeleri endişeyle izlediğini kaydetti.

Juncker, geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye’nin ‘dev adımlarla’ Avrupa’dan uzaklaştığını söylemişti.

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.