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Almanya ‘memnun’: Interpol, yazar Doğan Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni sildi 

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Uluslararası polis teşkilatı Interpol, İspanya’da gözaltına alınıp serbest bırakılan Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı hakkındaki kırmızı bültenle arama kaydını sildi.

Tatil için Granada’da bulunan Akhanlı, ‘Türkiye tarafından aranıyor olması’ gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. Madrid’de mahkemeye çıkarılan yazar koşullu olarak salıverilmişti.

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Buna göre Akhanlı’nın iadesini istemesi halinde Türkiye’ye bu talebini meşru gerekçelerle sunması için tanınan 40 günlük müddet boyunca 60 yaşındaki yazar hapse girmeyecek ancak İspanya’yı da terk edemeyecekti.

Kimlik kontrolünde yakalanan Akhanlı için Interpol de kırmızı bülten çıkarmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye’yi Interpol’ü kötüye kullanmakla suçlamıştı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Alman Dışişleri Bakanlığı kaynakları ‘Interpol’ün Akhanlı’ya yönelik kırmızı bülteni silmesinden memnuniyet duyduklarını’ belirtti.

Hakkındaki kırmızı bültenin silinmesiyle, Akhanlı’nın İspanya’dan ayrılmasını engelleyen yasal dayanağın da ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

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