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Almanya: Erdoğan’ın vatandaşlarımızı tutuklatmasına müsamaha edemeyiz

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, son olarak Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in tutuklanmasının ardından Türkiye’ye uygulanan ‘ekonomik baskı’nın sonuç vermeye başladığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre Gabriel, Türkiye’nin teröre destek iddiasıyla hazırladığı ve 680 Alman şirketinin yer aldığı listeyi geri çektiğini hatırlattı.

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Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarının sertleştirilmesinin, öncelikle Alman turistlere hitap eden küçük işletmeleri ve burada çalışan personeli mağdur ettiğini dile getiren bakan, “Buna rağmen vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Erdoğan’ın Alman vatandaşlarını tutuklatmasına müsamaha edemeyiz” diye konuştu.

Türkiye-Almanya gerginliği

Steudtner, Yücel ve Tolu…

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.

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