Almanya kalkınma bakanı: Artan kapitalizm anlayışı sona ermeli

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, corona virüsü krizi için “İnsanlığa, doğa ve çevre ile daha farklı bir ilişki içine girmesi için bir alarm sinyali” dedi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, “Son 30 yılın, sürekli hızlanan-yayılan-artan kapitalizm anlayışı sona ermeli” diyen Bakan Müller, salgının sebeplerinden birinin de yağmur ormanlarının yok edilerek doğanın gasp edilmesi olduğunu ifade etti.

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Müller, “Bu sebepten dolayı düşünce yapımızı değiştirmeliyiz” dedi ve salgından sonra küreselleşmenin basit bir şekilde ‘eski normaline‘ dönülemeyeceğini vurguladı.