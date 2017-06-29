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Almanya istemiyordu: Erdoğan, resmen etkinlik başvurusu yaptı


 

Almanya, ülkede etkinlik düzenlemesini istemediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etkinlik için resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’ta yapılacak G20 zirvesi için ülkeye gelecek olan Erdoğan’ın etkinlik düzenlemek için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Gabriel, “Dün Türkiye’den Türk Devlet Başkanı Erdoğan G20 zirvesi çerçevesinde vatandaşlarına konuşmak istediği için resmi bir başvuru aldık” diye konuştu.

Almanya, Erdoğan’ın ülkede etkinlik düzenlemesini istemiyor. Öte yandan Erdoğan’ın ABD’de kavgaya karışan korumalarının ülkeye alınmayacağı da açıklanmıştı.

Referandum sürecinde de AKP’li siyasetçilerin Almanya’da miting yapmasına izin vermemişti.

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