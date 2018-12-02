Almanya, İslam Konferansı’ndaki domuz eti ikramını tartışıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği İslam Konferansı’nda domuz etinin servis edilmesi ülkede tartışmalara yol açtı.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın Müslümanların ülkeye uyumunu sağlamak amacıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenen iki günlük konferanstaki ikram büfesinde domuz etinin servis edildiği, Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan Tuncay Özdamar’ın Twitter üzerinden duyurmasıyla ortaya çıktı. Özdamar, “Seehofer’in İçişleri Bakanlığı bununla ne demek istiyor? Domuz eti yemeyen Müslümanlara biraz saygı gösterilmesi yerinde olurdu” dedi.

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İçişleri Bakanlığı: Dini çeşitlilik göz önünde bulunduruldu

Olayın ortaya çıkmasının ardından önce sosyal medya kullanıcıları tartışmaya başlayıp ikiye bölündü. Deutsce Welle’nin aktardığına göre tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada büfede 13 farklı yiyeceğin bulunduğuna ve büfe hazırlanırken, katılımcıların dini çeşitliliğinin de göz önünde bulundurulduğuna dikkat çekilirken “Bazı kişilerin dini duyguları incindiyse, bundan üzüntü duyarız” dendi.

Öne çıkan görüşler: Yeşiller bakanlığı eleştiriyor

Yeşiller Partisi’nden Volker Beck: Özdamar’ın tepkisi haklı. Çeşitliliğin farkında olmak, aynı zamanda farklı alışkanlıkları da gözetmek demektir.

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Katılımcılar arasında yer alan Yeşiller’den Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Milletvekili Ali Baş: Domuz eti büfede etiketlenmemişti. Bu nedenle bazı katılımcılar domuz etine uzandıklarını ancak servisi yapan kişilere sorarak yiyeceğin ne olduğunu anladıklarını söyledi.

– 2013-2017 yılları arasında Federal Milletvekili olan Yeşiller’den Özcan Mutlu: Şimdi yine havlayan tüm Naziler ve ırkçılar için söylüyorum. Herkes domuz eti yiyebilir, yasaklayan yok! Ancak siyaset yaptığım 20 yıl boyunca hiçbir davette veya büfede domuz eti görmedim. Şimdi İslam Konferansı’nda bunu sunmak saygısızlık. Bu, her kimden gelirse gelsin, bilinçli bir provokasyon.

Bağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinden Götz Frömming: “Seehofer’in (içişleri bakanı) ve Federal İçişleri Bakanlığı’nın bu kadar espri anlayışına sahip olabileceğini tahmin etmiyordum.”

AfD’nin Thüringen eyaleti sözcüsü Stefan Möller: “Tepkiler Müslümanların uyum sağlamaya yanaşmamalarının bir örneği. Bedava yemek olsa bile şikâyet ediyorlar. Buranın yemeklerini kabul etmek ve tabağına domuz eti koymamak, köktendinciler için söz konusu bile olmuyor.”

Bu ilk değil

Der Spiegel dergisinin haberine göre, 2006 yılında dönemin Federal İçişleri Bakanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Wolfgang Schäuble’nin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Alman İslam Konferansı’nda katılımcılara domuz jambonlu kanepeler sunulmuş.