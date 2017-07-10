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Almanya İncirlik’ten çekilmeye başladı

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Almanya, bir süredir Türkiye’yle yaşanılan gerilimin merkezindeki İncirlik üstünde bulunan birliklerini İncirlik hava üssünden çekmeye başladı.

Fotoğraf: Reuters

Alman parlamentosunun geçen ay onayladığı çekilme, Ankara ile Almanya arasında süren siyasi gerilime neden olan konular arasında önemli bir yer tutuyor.

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Ekim’e kadar taşınma tamamlanacak

Almanya savunma bakanlığı sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Suriye ve Irak’taki IŞİD militanlarına karşı ABD önderliğindeki koalisyonun operasyonlarında keşif görevi yapan Alman Tornado savaş uçakları, en az Temmuz sonuna kadar İncirlik’ten uçmaya devam edecekler.

Bu arada Ürdün’de kullanılacak yeni bir hava üssüne malzeme nakli gerçekleşecek ve savaş uçakları Ekim ayına kadar yeni üste konuşlanmış olacak.

‘Türkiye bilgilendirildi’

Sözcünün Reuters’e verdiği bilgiye göre bir Alman hava yakıt ikmal uçağı dün İncirlik’ten Ürdün’e gitti.

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili de üsten çekilmenin başladığını doğrulayarak, Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in Türk mevkidaşı Fikri Işık’ı konuyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

Ankara, Almanya’nın Türkiye’ye karşı sürdürdüğü siyasi tavrı eleştirerek, Alman parlamenterlerin İncirlik’te bulunan Alman birliğini ziyaret etmelerine izin vermemişti.

Almanya ise Türk siyasetçilerin anayasa referandumu öncesi Almanya’daki Türk seçmenlere yönelik propaganda kampanyası yapmalarını yasaklamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hamburg’da yapılan G20 zirve toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin, iki NATO müttefiki arasında ‘derin görüş ayrılıkları’ bulunduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

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