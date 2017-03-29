Almanya, ‘İncirlik krizi’ne çözüm arıyor: Alternatif sekiz üs belirlendi

Almanya’nın, İncirlik Üssü’ne alternatif olarak sekiz farklı üs belirlediği vurgulandı.

Deutsche Welle’nin Die Welt’ten aktardığına göre konuyla ilgili Sol Parti’nin soru önergesine yanıt veren federal hükümet, İncirlik Üssü’ne alternatif olarak sekiz farklı üs belirlendiğini, bunların Kuveyt, Ürdün ve Kıbrıs’ta bulunduğunu açıkladı.

Üslerin askeri amaçlara uygun olup olmadığının araştırılması amacıyla bu ülkelere ziyarette bulunuluğunu belirten Alman hükümeti, üslerde asker konuşlandırılması konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını ve Kıbrıs’taki Akrotiri ve Baf üslerinin de değerlendirildiğini kaydetti.

Soru önergesini hazırlayan Sol Parti’nin dış politika sözcüsü Jan van Aken ise, “Görünen o ki federal hükümetin Alman askerlerini İncirlik Üssü’nden başka bir yere sevk etme gibi bir amacı bulunmamakta. Zira federal hükümet asker konuşlandırma konusunda olası başka ülkelerle görüşmede bile bulunmamıştır” dedi.

‘İncirlik krizi’

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler, Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı tanımasının ardından gerilmiş, Alman vekillerin İncirlik Üssü’ne girişine izin verilmemesi gerginliği daha da artırmıştı. Daha sonra Alman vekillerin üsse giriş talepleri üst üste reddedilmişti.

Almanya savunma bakanlığı, İncirlik Üssü’ndeki Tornado tipi uçakları tarafından çekilen keşif görüntülerini görmek isteyen Türkiye’ye filtresiz erişim vermeyeceğini duyurmuştu.

Almanya’nın Türk hükümet yetkililerinin ülkede referandum kampanyası etkinliklerini iptal etmesinin ardından Berlin ile Ankara arasındaki gerginlik tırmanırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Alman koalisyon ortakları Alman askerlerinin üsten çekilmesini talep etmişti.