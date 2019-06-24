Almanya: İmamoğlu’nun galibiyetinin kabullenilmesi memnuniyet verici

Alman hükümeti ve Alman siyasetçiler, Ekrem İmamoğlu’nun yenilenen İstanbul seçimini de kazanmasının kabullenilmesini ‘memnuniyetle karşıladıklarını’ dile getirdi.

31 Mart’ta yapılan seçimde ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ı 13 bin 729 oyla geride bırakan İmamoğlu, AKP’nin itirazı üstüne Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla yenilenen seçimi de resmi olmayan sonuçlara göre 777 bin 581 oy farkıyla önde bitirdi.

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Deutsche Welle’nin haberine göre, Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert “Sonucun şüpheyle karşılanmadan genel olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.

‘Sonuç son derece açık’

Yaşanan gelişmelerin ‘Türkiye için iyi bir işaret olduğuna’ dikkat çeken Seibert, “Usulüne uygun ve temiz bir seçim süreci devlet kurumlarına olan güven açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de “Türkiye halkının seçme özgürlüğünü kullandığının bir belgesi. İstanbul’da sonuç son derece açık” dedi.

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‘Yenilgiyi kabul etmeleri memnuniyet verici’

Almanya’da koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) grubu Türkiye Raportörü Andreas Nick de Binali Yıldırım’ın yenilgiyi kabul etmesini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İmamoğlu’nu tebrik etmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Nick, Hardt ile birlikte yaptığı yazılı açıklamada, “AKP’nin yeni belediye Başkanına görevini serbestçe yapabilecek koşulları sağlaması gerektiğini” ifade etti.