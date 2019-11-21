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Yaramazlara biraz batar!

Almanya imam yetiştirecek; DİTİB’den ‘Devletin vazifesi değil’ itirazı

Almanya imam eğitimi için bugün pilot proje başlatıyor. Osnabrück kentinde başlayan pilot proje kapsamında ‘İslam koleji’ kurulacak.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Federal İçişleri Bakanlığı üniversite ve derneklerle yakın iletişim içinde olunduğunu ifade etti. Federal hükümetin 2020 yılı bütçesinde de ilk kez bu konuya kaynak ayırmayı planladığı kaydedildi. ‘İslami cemaatlerin dini personelinin eğitimi için model proje’ başlıklı kalem için 400 bin avro ayrılacak.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) projeye eleştirel yaklaştığı belirtildi. DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü, “İmamları eğitmek devletin değil dini cemaatlerin vazifesidir” dedi.

DİTİB’in Almanya’da bine yakın camisi bulunuyor. Bu camilerde yaklaşık bin imam görev yapıyor. Din görevlilerinin büyük kısmı Türkiye’den atanıyor ve ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönüyor. DİTİB bünyesinde görev yapan imamların tamamının maaşlarını Türkiye ödüyor.

Almanya DİTİB camilerinde görevli bazı imamların Fethullah Gülen cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmıştı.

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