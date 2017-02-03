Almanya iltica isteyen Türk subayların iadesini reddetti: Özel uygulama yok

Almanya, darbe girişimi sonrasında iltica başvurusu yapan Türk subayların iade edilmesi çağrısını reddetti.

Darbe girişiminden sonra açığa alınan NATO’da görevli üst düzey 40 Türk askeri Almanya’ya iltica talebinde bulunmuştu.

Alman yetkililer, söz konusu başvuruların diğer başvurulardan ayrı tutulmadan inceleneceğini kaydetmiş, Alman parlamentosunun dış ilişkiler komitesinin başındaki Norbert Roettgen, politik gerekçelerin başvuruların incelenmesinde bir rol oynamadığını söylemişti.

Alman haber dergisi Der Spiegel’e konuşan subaylar, darbe girişimiyle alakaları olmadığını savunmuş, Türkiye’ye dönerlerse tutuklanma ve işkence görebileceklerini söylemişti.

Savunma Bakanı Fikri Işık ise Alman basınında çıkan haberlerin ardından, “Almanya’dan beklentimiz, bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi, ‘FETÖ’ mensuplarının Türkiye’ye iadesinin sağlanması” demişti.

‘Türkiye’ye özel uygulama yok’

Deutche Welle’nin Passauer Neuen Presse gazetesinden aktardığı habere göre, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin Ankara’nın iltica etmek isteyen Türk subaylarının başvurularının değerlendirilmemesi yönündeki talebini reddettiğini açıkladı.

Bakan de Maiziere, ‘Türkiye’ye yönelik özel bir uygulama olmadığını’ vurgularken “Federal Göç ve Uyum Dairesi kararlarını yasalar çerçevesinde tek başına veriyor. Bu kuşkusuz Türklerin yaptığı başvurular için de geçerli” dedi.

İltica etmek isteyen Türklerin başvurularının kabul edilme oranın düşük olduğunu belirten de Maiziere, 2016’da bu oranın yüzde 8 olduğunu aktardı.

İçişleri bakanlığının verilerine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvurularında artış gözlenmişti.