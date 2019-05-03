Almanya İçişleri Bakanlığı: Aşırı sağcıların yarısı şiddet eğilimli

Almanya’da aşırı sağın yükselişi ve beraberinde gelebilecek şiddet tehdidi Saksonya eyaleti sınırlarındaki Plauen’de çarşamba günü aşırı sağcıların düzenlediği yürüyüşte bir kez daha gündeme geldi.

Fotoğraf: www.newsbeezer.com

Almanya İçişleri Bakanlığı, ellerindeki verilere göre ülkede 24 bin civarında aşırı sağcı olduğunu ve bunların yarısının hatta yarısından biraz daha fazlasının (12 bin 700) şiddete eğilimli olduğunu açıkladı.

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Açıklamada, geçmişte, bu kesimin silahlanma konusunda istekli olduğu ve aşırı sağdan doğan şiddet eylemlerinin artabileceği yönünde uyarılarda bulunulduğu anımsatıldı.

Almanya’daki Yahudi derneklerinin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğini savunduğu Plauen’deki yürüyüşte yüzlerce aşırı sağcı ellerinde bayraklarla “Suç işleyen yabancılar yerine sosyal adalet istiyoruz” yazılı pankartlar taşımıştı. Yürüyüş, Yahudilerin Holokost’u (Yahudi Soykırımı) anacakları günün arefesinden düzenlenmişti.