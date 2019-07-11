Almanya’dan SETA raporuna tepki: Düşünce ve basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor

Almanya hükümetinin Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) gazetecileri ‘fişleme’ niteliğindeki ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ adlı raporunu, ‘kişisel saldırılara dönüşmüş, bağımsız gazetecilik faaliyetlerini ağır şekilde tehlikeye atan, düşünce ve basın özgürlüğünü ayaklar altına alan bir demokrasi anlayışı’ olarak niteledi.

Monika Grütters. Fotoğraf: Bundesregierung

SETA raporuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Grütters, Deutsche Welle (DW) çalışanlarıyla ilgili de kişisel bilgilerin yer aldığı rapora tepki göstererek, DW’nin tek yanlı haber yaptığı şeklindeki suçlamaları ‘kesin şekilde geri çevirdiğini’ belirtti.

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DW’nin haberine göre Grütters, şöyle konuştu: “İçerikle ilgili eleştirilerin Deutsche Welle, Voice of America, BBC ve Euronews’da çalışan gazetecilerin özgeçmişlerini, sözde ideolojik görüşlerini ve özel paylaşımlarını yayınlayarak kişisel saldırılara dönüştürülmesi, bağımsız gazetecilik faaliyetlerini ağır şekilde tehlikeye atar, ayrıca düşünce ve basın özgürlüğünü ayaklar altına alan bir demokrasi anlayışını ortaya çıkarır.”

Grütters, ‘Bağımsız haberciliğin devlet kurum ve kuruluşlarını da rahatsız edebilmesi gerektiğine’ işaret etti.

DW, Grütters’in, Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında AB üyesi ülkelerin kültür bakanlarıyla birlikte gazetecilerin korunması, aynı zamanda basın ve düşünce özgürlüğünün savunulması için girişimlerde bulunacağını söylediğini de kaydetti.

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DW genel müdürü Türkiye büyükelçiliğine mektup yazdı

Haberde, DW Genel Müdürü Peter Limbourg’un SETA raporuyla ilgili olarak Berlin’deki Türkiye Büyükelçiliğine dün bir mektup gönderdiği bilgisi de yer aldı. Limbourg’un, mektupta “DW çalışanlarının isimlerinin tek tek zikredilmesinin, sadece gazetecileri kişisel olarak itibarsızlaştırma, korkutma ve gazetecilik faaliyetlerini engelleme girişimi olarak değerlendirilebileceğini” ifade ettiği bildirildi.