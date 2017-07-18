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Almanya Deniz Yücel davasında taraf oluyor: AİHM’e başvuru desteklenecek

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Almanya hükümeti, Die Welt gazetesinin tutuklu muhabiri Deniz Yücel’in avukatı tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvuruyu destekleyeceğini duyurdu.

Yücel, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla 27 Şubat’ta tutuklanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yücel için ‘terörist’‘Alman ajanı’ ve ‘ajan terörist’ ifadelerini kullanmış, Almanya’ya iadesi için, “Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla” demişti.

‘Yargılanmadan hücre hapsinde tutulması kabul edilemez’

DW Türkçe’nin haberine göre, Die Welt’e konuşan Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier yargının hukuk devleti kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Deniz Yücel 155 gün önce tutuklandı, 140 gündür de hücre hapsinde kalıyor. Hakkında hala iddianame hazırlanmadı. Bu muamele hukuk devleti usullerine aykırı olduğundan Almanya Deniz Yücel’in avukatı tarafından AİHM’e iletilen şikayeti destekleyecektir. Deniz Yücel’in zanlı olarak haklarından yararlanamadan hücre hapsinde tutulması kabul edilemez.”

İddianameyi istediler

Yücel’in hukuk devleti ilkelerine uygun bir şekilde yargılanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ise tutuklu gazeteci hakkındaki iddianamenin kendilerine iletilmesini istedi. Maas hukuk devleti ilkeleri gereğince suçlamaların somut olarak belirtildiği bir iddianame hazırlanmış olması gerektiğini, ancak Yücel’in hiçbir neden yokken terörist olarak suçlanması dışında gerekçe gösterilmediğini söyledi.

Almanya, Türk ve Alman vatandaşı Yücel’in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı düşen muameleye tabi tutulduğu gerekçesiyle yapılan şikayette taraf olmuş olacak.

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