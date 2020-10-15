Almanya, Holokost’tan kurtulanlara 664 milyon dolar pandemi yardımı yapacak

Alman hükümeti, Covid-19 salgınının ekonomik zorluklarıyla uğraşan Holokost kurbanlarına 664 milyon dolar (5.2 milyar lira) pandemi yardımı yapmayı kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Tüm dünyada Holokost’tan sağ kurtulan, çoğunluğu İsrail, Kuzey Amerika, eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve Batı Avrupa olmak üzere, yaklaşık 240 bin kişi, önümüzdeki iki yıl içinde ödemeleri alacak.

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Nazi zulmü mağdurları ve varisleri için tazminat almada ve müzakere etmede dünya Yahudilerini temsil eden Claims Conference’ın başkanı Gideon Taylor, şöyle konuştu: ”Bu benzeri görülmemiş zamanlarda, müzakere heyetimizin sıkı çalışmasıyla elde edilen bu kazanımlar, Holokost’tan hayatta kalanların son yıllarında haysiyet ve istikrar sağlama çabalarımıza yardımcı olacaktır.”

Claims Conference, yardımı alacak çoğu kişinin yaşlı olduğunu, sağlık durumunun kötü olduğunu, duygusal travma ve yoksulluk içinde yaşadığını söyledi.

Holokost mağdurları, aralık ayında başlamak üzere, önümüzdeki iki yılın her biri için yaklaşık 1400 dolarlık (11 bin lira) bir ödeme alacak. Fonlar, alıcılara pandeminin ek maliyetleri – maske ve diğer kişisel koruyucu ekipman satın alma, evde kaldıklarında teslimatlar için ekstra ücret ödemeleri gibi- unsurlarda da yardımcı olacak.