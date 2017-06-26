Almanya ‘gözaltı’ dedi: Kavga olursa korumalara dair her önlemi alırız

Almanya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karışan korumalarına dair, gözaltı dahil gerekli önlemleri alacaklarını bildirdi.

G-20 zirvesi, ülkede ilk kez 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’da yapılacak. Ancak zirve öncesi Türkiye ile Almanya arasında koruma gerginliği sürüyor.

Hamburg Polis Müdürü Ralf Martin Meyer, ABD’de haklarında tutuklama kararı çıkarılan korumaların ülkede kavgaya karışmaları ve göstericilere müdahale etmeleri durumunda gözaltı dahil tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

DHA’nın aktardığına göre Bild gazetesine konuşan Meyer, korumaların ABD’deki gibi kavgaya karışmalarına izin vermeyeceklerini yineledi.

Meyer, Türk güvenlik birimleri ve diğer ülkelerin bu konuda uyarıldıklarını belirterek, yeterli sayıda polis gücü bulunduğunu, zirve süresince böyle bir şeyin olmaması için dikkat edeceklerini ifade etti.

Alman polis şefi şunları söyledi: “Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizi bildirdik. Şayet birisi üçüncü şahıslara karşı zor kullanacak olursa, gerçekten gözaltı dahil, tüm önlemleri alırız. Çünkü bu adam yaralamadan başka bir şey değil.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanının Washington ziyareti sırasında Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Kavgaya karışan iki Türk tutuklanmış, 12 koruma hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı. Tutuklu iki kişiden birinin 19 yıla kadar hapsi istenmişti.

Welt am Sonntag gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türk tarafının verdiği isim listesinde Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında göstericileri döven ve ABD’nin tutuklama kararı verdiği bazı korumaların adları da bulunuyordu.