Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Almanya ‘gözaltı’ dedi: Kavga olursa korumalara dair her önlemi alırız


 

Almanya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karışan korumalarına dair, gözaltı dahil gerekli önlemleri alacaklarını bildirdi.

ABD’deki kavga. (Fotoğraf: Reuters)

G-20 zirvesi, ülkede ilk kez 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’da yapılacak. Ancak zirve öncesi Türkiye ile Almanya arasında koruma gerginliği sürüyor.

Hamburg Polis Müdürü Ralf Martin Meyer, ABD’de haklarında tutuklama kararı çıkarılan korumaların ülkede kavgaya karışmaları ve göstericilere müdahale etmeleri durumunda gözaltı dahil tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

DHA’nın aktardığına göre Bild gazetesine konuşan Meyer, korumaların ABD’deki gibi kavgaya karışmalarına izin vermeyeceklerini yineledi.

Meyer, Türk güvenlik birimleri ve diğer ülkelerin bu konuda uyarıldıklarını belirterek, yeterli sayıda polis gücü bulunduğunu, zirve süresince böyle bir şeyin olmaması için dikkat edeceklerini ifade etti.

Alman polis şefi şunları söyledi: “Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizi bildirdik. Şayet birisi üçüncü şahıslara karşı zor kullanacak olursa, gerçekten gözaltı dahil, tüm önlemleri alırız. Çünkü bu adam yaralamadan başka bir şey değil.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanının Washington ziyareti sırasında Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Kavgaya karışan iki Türk tutuklanmış, 12 koruma hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı. Tutuklu iki kişiden birinin 19 yıla kadar hapsi istenmişti.

Welt am Sonntag gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türk tarafının verdiği isim listesinde Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında göstericileri döven ve ABD’nin tutuklama kararı verdiği bazı korumaların adları da bulunuyordu.

Almanya ’emin’: Erdoğan’ın korumalarının Hamburg’a gelmesini beklemiyoruz

Almanya üstünü çizdi: Washington’daki kavgaya karışan korumalar gelmesin

Washington’daki ‘kavga’ya karışanlardan birinin 19 yıl hapsi istendi

Almanya peşin peşin önlem aldı: Erdoğan’ın korumalarına ‘göz açtırmayacaklar’

Elçilik çare arayışında, Erdoğan’ın 12 koruması ABD’ye götürülmeyecek

ABD’den Erdoğan’ın korumalarına: İfade özgürlüğünü bastıranlara hoşgörü yok

Korumalara tutuklama kararı çıkmasının ardından ABD büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Erdoğan, korumalarına tutuklama kararı çıkarılmasına tepkili: Bu nasıl hukuk?

Erdoğan’ın Washington’daki ‘kavga’ya karışan 12 korumasına tutuklama kararı

Washington’daki ‘kavga’ya karışan iki Türk tutuklandı

ABD, ‘koruma saldırısı’ nedeniyle Türkiye’yi kınadı: Dokunulmazlıklarını da kaldırın

New York Times, Washington’da protestoculara saldıranları ‘tek tek’ inceledi

Türkiye ‘kavga’yı kınayan tasarıyı ‘reddetti’: Sayısız resmi ikaza rağmen önlem alınmadı

ABD Kongresi, Washington’daki ‘kavga’yı kınayan tasarıyı onayladı

Erdoğan’ın Washington fethi (1)

ABD, Erdoğan’ın korumalarının peşini bırakmıyor: Adalet karşısına çıkarılmalılar

ABD’ye nota: Washington’daki olaylara ABD makamları yol açtı

ABD polisi ‘acımasız saldırı’ dedi: ‘Kavga’da Erdoğan’ın korumaları suçlanabilir

Washington Post’un Erdoğan’a bir çift sözü var: Burada protestocuları dövemezsiniz

ABD, ‘endişelerini’ Türkiye’ye iletti: Barışçı protesto özgürlüğünü destekliyoruz

HDP’ye göre Erdoğan’ın ABD ziyareti: Nokta değil üç noktayla sonuçlandı, fiyasko

Görüşmede dikkat çekici çeviri hatası: Erdoğan başka söyledi, Trump başka duydu

Trump, Erdoğan’dan ‘FETÖ’den tutuklu papazın serbest bırakılmasını istemiş

Washington’da iki grup karşı karşıya geldi: Erdoğan’ın korumaları göstericilere saldırdı

Beyaz Saray’da Trump’la görüşen Erdoğan: YPG’nin muhatap alınması uygun değil

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...