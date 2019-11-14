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Almanya, gazetecileri ‘fişleyen’ SETA’nın mali kaynağını açıkladı: Albayrak ailesi

Alman hükümeti, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’na (SETA) yönelik bir soru önergesine yanıtında, iktidar yanlısı vakfın mali kaynağını Albayrak ailesi olarak açıkladı.

Fotoğraf: DW/U. Danışman

Bakanlar kurulu kararıyla 2013 yılından beri vergiden muaf tutulan vakfın mali kaynağına yönelik HDP ve CHP’nin Meclis’e verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

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SETA Vakfı’nın başında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak bulunuyor.

Vakıf yabancı basın kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerle ilgili ‘fişleme’ niteliğinde raporuyla gündeme gelmiş, raporda BBC Türkçe, Sputnik Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Amerika’nın Sesi, Euronews Türkiye, CRI Türk ve Independent Türkçe çalışanları hedef gösterilmişti.

DW Türkçe’den Elmas Topcu’nun haberine göre ‘fişleme raporu’yla ilgili tartışmalar üzerine muhalefetten Sol Parti’nin Federal Meclis grubu, SETA hakkında Alman hükümetine bir soru önergesi verdi.

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Alman hükümetinin vakfa ve mali kaynağına ilişkin soruya verdiği yanıt şöyle: “Federal hükümetin bilgisine göre SETA bir devlet kuruluşu değildir. Merkezi Ankara’dadır, İstanbul, Brüksel, Washington, Kahire ve 2017’den beri de Berlin’de bir şubesi bulunmaktadır. Hükümete yakın olan kuruluş büyük ölçüde Albayrak ailesi tarafından finanse edilmektedir.”

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