Almanya, gazeteci Yücel’den vazgeçmiyor: Geri adım atmayız, serbest bırakın

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth, Türkiye’de hapiste bulunan Türk ve Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılması için Almanya’nın tekrar talepte bulunduğunu belirtti.

Yücel, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla 27 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sık sık andığı Yücel için, ‘terörist’, ‘Alman ajanı’ ve ‘ajan terörist’ ifadelerini kullanmış, Almanya’ya iadesi için, “Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla” demişti.

Erdoğan son olarak NATO zirvesi için gittiği Brüksel’de görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel’e, “Sizde çok Deniz var, ben size bunların dosyalarını da verdim” dediğini söylemişti.

İstanbul’da salı günü Yücel’in eşi ve bir avukatıyla buluşan Roth, Yücel’in çalıştığı Die Welt gazetesine konuştu.

Yücel’in neyle suçlandığının belli olmadığını da ve ivedilikle bırakılması gerektiğini belirten Roth, “Taleplerimizi Türklere defalarca net bir şekilde ilettik ve geri adım atmayacağız” dedi.

‘Talebimiz değişmez’

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, “Deniz Yücel’in durumunun iyi olması beni rahatlattı. Fakat bu, bizim onu serbest görme ve hem kendisinin hem de meslektaşlarının hızlı ve adil bir süreçten geçmelerine dair talebimizi değiştirmez” diye konuştu.

Almanya ile Türkiye ilişkileri uzun süredir daha önce benzeri görülmeyen bir gerginlik yaşanıyor. Son olarak İncirlik’teki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman vekiller engellenince, askerlerin geri çekilmesi gündeme gelmiş, Türkiye ise topu Almanya’ya atmıştı.