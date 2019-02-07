Almanya Facebook’a ‘Veri toplama işini abartma’ dedi

Almanya rekabet kurumu Facebook’a kullanıcılarının rızası olmadan kişisel veri toplayamayacağını söyledi. Karar sonrası Facebook’un veri toplama süreçlerine geniş çaplı kısıtlamalar getiriiyor.

Fotoğraf: Reuters

Almanya rekabet kurumu Bundeskartellamt bugün açıkladığı karar ilk aşamada şirketin sadece Almanya’daki faaliyetlerini etkiliyor fakat diğer ülkelerdeki otoriteler için de emsal değer taşıyor. Facebook’un karara itiraz etmek için bir ay süresi var.

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Facebook hüküm ve şartlarına göre söz konusu bilgiler sosyal ağın web sitesi ve akıllı telefon uygulamaları dışındaki kanallardan da kullanabiliyordu. Böylece Facebook’a ait WhatsApp ve Instagram gibi ağlardan veya üçüncü parti web sitelerinden de kişisel veriler toplanabiliyordu. Kararla birlikte bu, sadece kullanıcının rızası alındığı takdirde mümkün olacak.

Kararda yer alan iki başlıca madde şöyle:

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(i) Facebook’a ait WhatsApp ve Instagram gibi hizmetler veri toplamaya devam edebilir. Fakat buralardan toplanan verinin Facebook kullanıcı hesaplarına bağlanması sadece kullanıcı rızasıyla mümkün olacak. Rıza verilmediği noktalarda bu veriler Facebook verileriyle birleştirilemeyecek.

(ii) Üçüncü parti web sitelerinden veri toplanarak Facebook kullanıcı hesabındaki verilerle birleştirilmesi de yine kullanıcıların rızasıyla mümkün olacak.

Bundeskartellamt’taki açıklamaya göre karardan kullanıcıların Facebook dışındaki uygulama ve web sitelerinde karşılaştığı ‘Beğen‘ veya ‘Paylaş‘ seçeneklerinde kullanılan arayüzler de etkilenecek. Facebook, IP adresi üzerinden kullanıcıların Facebook dışında beğendiği ve paylaştığı gönderilerden de kişisel veri toplama hakkına sahipti.

Bundeskartellamt Başkanı Andreas Mundt şunları söyledi: “Facebook bundan sonra kullanıcılarını Facebook dışındaki uygulama ve websitelerinden toplanan kişisel verilerinin Facebook kullanıcı hesaplarına aktarılarak sınırsız bir şekilde paylaşmaya zorlayamayacak. Facebook’un topladığı bu kişisel veriler şirketin her bir kullanıcı için eşsiz bir veri tabanı oluşturarak pazarda haksız rekabet elde etmesine yol açıyordu. “