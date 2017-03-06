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Almanya Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ni reddetti: Absürt ve uygunsuz

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yaptığı Nazi benzetmesini reddettiklerini belirterek, söz konusu ifadeleri ‘absürt ve uygunsuz’ diye niteledi.

Fotoğraf: Reuters

Basın toplantısında konuşan Steffen Seibert, NATO üyesi iki ülke arasındaki yakın bağın koparılmaması gerektiğini belirterek, “Demokratik Federal Almanya Cumhuriyeti ile Nazi döneminin siyaseti arasındaki tüm kıyaslamaları kesin bir dille reddediyoruz. Bu tür kıyaslamalar daima absürt ve uygunsuzdur, çünkü tek bir şeye, insanlığa karşı suçların önemsizleştirilmesine yol açar.”

Sözcü, Türkiye ile referandum kampanyası gerginliği konusunda iki ülkenin de itidalli davranması gerektiğini söyledi.

Niyetleri açık olduğu sürece Türkiyeli siyasetçilerin Almanya’da konuşma yapmasına izin vermeye devam edeceklerini söyleyen Seibert, Türkiye’nin iç gerginliğinin Almanya’ya taşınmaması gerektiğini belirtti.

Almanya’yla referandum gerilimi

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik düzenleyeceği referandum toplantısının, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle belediye tarafından iptal edilmesiyle başlamıştı.

Bunu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ülkede iki farklı toplantısına izin verilmemesi izlemişti.

Almanya haricinde, Hollanda ve Avusturya hükümetleri de AKP’lilerin referandum mitingi düzenlemesine karşı.

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