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Almanya ’emin’: Erdoğan’ın korumalarının Hamburg’a gelmesini beklemiyoruz


 

Almanya, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’da yapılacak G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karışan korumalarının gelmesini beklemediklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, “Alman hükümeti bu korumaların Türkiye Cumhurbaşkanı’na Hamburg’ta eşlik etmeyeceğine çok emin” diye konuştu.

Federal Asayiş Dairesi (BKA) de Washington’da göstericilerle korumalar arasında yaşanan olayların benzerinin Almanya’da yaşanmasına müsaade edilmeyeceğini Türk tarafına iletmişti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanının Washington ziyareti sırasında Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Kavgaya karışan iki Türk tutuklanmış, 12 koruma hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı. Tutuklu iki kişiden birinin 19 yıla kadar hapsi istenmişti.

Welt am Sonntag gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türk tarafının verdiği isim listesinde Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında göstericileri döven ve ABD’nin tutuklama kararı verdiği bazı korumaların adları da bulunuyordu.

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