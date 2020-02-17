Almanya elçiliğinin tutuklu Türk avukatı, izinsiz soruşturulmuş, elçiliğe sorulmamış

‘Casusluk’ şüphesiyle tutuklandığı açıklanan Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan Türk avukat Yılmaz S. ile ilgili iddianame, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi. İadenin en önemli gerekçesi ise soruşturmanın Adalet Bakanlığı izni ile yapılmamış olmasına bağlandı.

Almanya Büyükelçiliği. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Almanya’da iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı belirtilen avukatın, 17 Eylül’de gözaltına alındığı belirtilmiş, suçlama ve gözaltı gerekçesi ise iki ay sonra açığa çıkmıştı.

Reklam

Alman hükümetinin, hassas verilerin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eline geçmesinden kaygı duyduğu bildirilirken, Avukat Yılmaz S.’nin tutuklanması ile birlikte, Almanya’ya iltica talepleriyle ilgili açıklanan rakamdan çok daha fazla sayıda dosyanın Türk makamlarının eline geçtiği belirtilmişti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi savcılığa iade gerekçesinde ilk olarak Yılmaz S.’ye isnat edilen suçların avukatlık göreviyle bağlantılı olduğunu ve bu nedenle kanun gereği, soruşturma için Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiği vurgulandı. Avukatlık Kanunu’nun 58’inci Maddesi’ne göre, avukatların avukatlık veya barolardaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlara dair soruşturma, Adalet Bakanlığı’nın vereceği izinle, suçu işlediği iddia edilen yerin cumhuriyet savcısı tarafından yapılabiliyor. Avukatın yazıhanesi ve özel konutundaki arama da mahkeme kararıyla, cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile mümkün. Üzeri ise ağır ceza mahkemesinin yetki alanına giren bir olayda suç üstü halinde aranabiliyor.

İddianameyi iade kararının diğer gerekçesi ise avukatın ifadesinde beyan ettiği bilgilerin doğruluğunun, çalıştığını söylediği büyükelçiliklere sorulmamış olması. Yılmaz S. ifadesinde, ‘casusluk yaptığı’ iddiasına temel teşkil ettiği söylenen, yurtdışında siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere dair verileri kendisinin toplamadığını, çalıştığı büyükelçilikler tarafından doğruluklarının teyidi için kendisine verildiğini beyan etmişti.